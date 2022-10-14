20多城競逐 大陸元宇宙產業待突破

作為數位經濟的新賽道，「元宇宙」這個源自科幻小說的概念，正在世界各地掀起一輪新的產業布局和科技博弈。今年以來，中國大陸也先後有20多個城市陸續發布元宇宙行動計畫。不過，迄今元宇宙技術路線和商業模式仍不清晰，各地的推進情況也相對緩慢。

中新社報導，中國計算機行業協會元宇宙專委會執行會長羅軍受訪表示，發展元宇宙產業，不能急於求成。新興產業的培育和成長需較長時間。目前應該把培育元宇宙生態建設作為核心要素來推動，因為，沒有生態鏈就沒有產業鏈。

元宇宙是什麼？目前，元宇宙還沒統一的定義。羅軍認為，元宇宙是5G通訊（包括下一步6G、量子通信）、物聯網、人工智慧、人機交互、區塊鏈等眾多先進技術融合產物，與現實世界保持及時鏈接的虛擬空間。

他認為，元宇宙具有兩大特點：一是沉浸功能，二是交互功能。兩大功能缺一不可。「當前，我們還主要停留在虛擬現實階段，交互功能還非常薄弱。」

中國人工智能學會名譽副理事長任福繼表示，從研究的角度來說，開發元宇宙至少要再過10年到15年，因為元宇宙的技術和理論根基還需要突破，才能走向成熟。

今年以來，大陸不少地方政府陸續推出元宇宙行動計畫。針對元宇宙項目的資金扶持多數都在300萬元（人民幣，下同）、500萬元、2000萬元左右，個別單個項目最高可以申請2億元的資金扶持。不過羅軍透露，通過調研分析，大多數元宇宙企業都沒能拿到這些支持。

羅軍認為有兩大原因：一是大多數元宇宙企業都是小企業，規模小、投資小，不能滿足官方對投資額的要求，也不能滿足產值和稅收的要求，導致政策雖然很好卻「看得見拿不到」；二是幾家大的互聯網龍頭企業雖然也進入元宇宙領域，但這些企業對地方招商引資政策興趣度不高。

羅軍指出，全球先後經歷3D打印、機器人、人工智慧和元宇宙的風潮，但中國大陸尚未能從「跟跑」變為「領跑」。羅軍認為，原因在於，中國大陸鼓勵基礎科學研究的「土壤」還未形成，許多企業仍有「掙快錢」的心理，地方對招商引資也期待「立竿見影」的回報。因此，還需要更多研究者以及政策制定者沉下心來，加強積澱。