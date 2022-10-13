大眾集團加快自駕布局 投741億與陸企合資技術公司

中外企業合資再一家。綜合陸媒報導，大眾集團13日宣布，集團旗下軟體公司CARIAD，與高效能智慧駕駛計算平台領導者「地平線」開展全新合作，共同推動集團面向大陸市場的高級駕駛輔助系統和自動駕駛系統開發進程。並計劃注資24億歐元（約新台幣741億元），且持有 60%的股份。這也是大眾集團首次專門在中國大陸成立一家專注於技術的合資公司。不過本投資交易尚待合作各方最終簽署協議並獲得相關政府機構審批。

大眾汽車集團表示，正持續加強「在中國，為中國」的研發能力，加快創新節奏，促進技術本土化，並進一步聚焦大陸消費者需求。兩家公司將共同開發能夠將眾多自動駕駛功能集成到單一晶片上的技術。先前，市場對於大眾集團合資公司多有喘側，包括華為也在名單之列。

實際上，大眾汽車此前就已經在大陸進行研發投入。但考慮到目前大眾在電動汽車市場上的落後局面，與大陸競爭對手的供應商進行合作也是一種可行的選擇。

據公開資料顯示，北京地平線機器人技術研發有限公司成立於2015年，為一家汽車智慧晶片公司，為大眾奧迪、理想汽車和上汽集團等客戶提供解決方案，投資者包括比亞迪和長城等傳統車企以及英特爾等 AI 龍頭。其研發的晶片涉及深度學習技術，擁有自主研發兼具極致效能與開放易用性的邊緣人工智慧晶片及解決方案，該公司也是大陸首家實現車規級智慧晶片前裝量產的企業。目前，地平線與四大汽車市場（美國、德國、日本和中國）都與頂級 OEM 和 Tier1都建立了重要客戶關係。

大眾集團近期強化在陸業務。此前，大眾旗下子公司CARIAD軟體公司於4月在大陸成立，這也是大眾在歐洲外建立的第一家子公司。當時他們稱將面向中國大陸用戶進行軟體開發，包括與總部共同開發統一、可擴展的全新軟體平台、高級駕駛輔助系統與自動駕駛，及下一代智慧互聯功能。目前，該子公司已經組建了一支共有600名員工的中國團隊，並計劃於2023年底前實現人數翻番，且本土軟體人才佔比90%以上。