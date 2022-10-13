陸合資車企股比爭奪戰 傳奇瑞捷豹路虎合資股比或生變

自大陸在今年開放合資汽車股比限制以來，中外車企對於股比爭奪持續上演。有消息指出，奇瑞捷豹路虎合資股比或生變。據澎湃新聞報導，一位捷豹路虎中國員工透露，奇瑞和捷豹路虎在二者合資企業「奇瑞捷豹路虎」中的股比或將發生變化。目前，中外雙方對奇瑞捷豹路虎持股比例均為50%，一旦股比生變，該合資企業在戰略及經營方面可能迎來較大變化。

據報導，該名員工說「內部討論很激烈，外資方面希望拿到更多股份，取得控制權，但並不清楚奇瑞的想法。」而報導引述另一名員工李明（化名）說法表示， 「我們位於虹橋附近的辦公室明年就要撤掉了，員工要搬到浦東前灘捷豹路虎那邊去辦公。公司內部的說法是外資可能會爭取到更多控制權。」但報導也指出，奇瑞集團方面對此表示不知情，而捷豹路虎方面相關人士則表示內部沒有任何訊息。

就兩大股東業績來看，捷豹路虎7日披露的2023財年第二季（2022年7月1日-9月30日）銷售數據顯示，捷豹路虎全球共零售8.81萬輛，年減4.9%。其中，大陸區銷量為2.55萬輛，年增0.1%；奇瑞最新銷量快報顯示，9月奇瑞集團銷售汽車14.54萬輛，年增92.1%；前三季，奇瑞集團累計銷售汽車89.39萬輛，年增37.3%；而合資車企奇瑞捷豹路虎已明顯增長乏力。奇瑞捷豹路虎在今年第三季銷量為1.5萬輛，年增4.7%；今年前三季總銷量為3.7萬輛，年減幅達17.8%。

大陸本土自主品牌超越合資品牌為近年不少合資車企縮影。乘聯會認為，自主品牌對合資品牌的超越，很大程度受益於其新能源車的持續發力，9月自主品牌新能源車滲透率高達47.9%，而主流合資品牌的新能源車滲透率僅有3.9%。

2018年6月，發改委和商務部發布《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2018年版）》，針對汽車製造業明確了放開股比限制的具體時間節點。其中，備受關注的乘用車外資股比限制於2022年正式解除。

2022年截至目前，已明確至少4起合資車企股權生變的案例。一是寶馬已將自身在華晨寶馬中的佔股比例明確提升至75%；比亞迪將其在騰勢汽車中的佔股比例提升到90%；Stellantis集團宣布與廣汽集團協商終止合資企業；江蘇悅達起亞也多次更名，但目前佔股比例仍未明確。