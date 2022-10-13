華為最新人事變動 李鵬任運營商事業群總裁

據界面新聞消息，華為近日公布一項新人事任命，10月12日，前西歐地區部總裁李鵬以華為運營商事業群（Business Group，BG）總裁的身份，在華為官微發布的活動宣傳片中現身。

此前，華為運營商BG總裁由華為監事會副主席丁耘兼任。10月7日晚間，華為在內部社群發布訃告稱，丁耘因突發疾病於10月7日淩晨不幸去世，享年53歲。丁耘原本還兼任華為企業BG總裁、華為總幹部部長。

公開資料顯示，李鵬是華為運營商業務資深員工，曾擔任華為西歐地區部總裁、華為南部非洲地區部總裁等職務，幫助華為運營商業務在海外開疆擴土。此外，他亦是華為持股員工代表會成員。

華為披露的2021年年報顯示，在華為115位持股員工代表會成員中，新任華為運營商BG總裁的李鵬排在第37位。在同一份名單上，華為創始人任正非排在第1位、丁耘排在第8位。

值得注意的是，華為內部分為運營商、終端、企業業務三大BG，此外還包括雲、數位能源、智慧汽車解決方案業務單位（Business Unit，BU）等業務部門。

其中運營商事業群是華為發家業務之一。資料顯示，運營商BG是華為面向運營商客戶的解決方案行銷、銷售和服務的管理和支撐組織，需要根據不同客戶的業務特點、經營規律提供相應解決方案，該業務以提升公司行業競爭力和客戶滿意度為目的。

據華為此前披露的業績資訊，2021年，華為運營商BG實現銷售收入人民幣2,814億元，年增7％，約占總營收的44.2％。2022年上半年，華為運營商BG實現銷售收入人民幣1,427億元，年增4％，在總營收中的占比增至47.3％。