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引導投資高端製造、科技創新 上交所發布優化13項指數

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
上交所近日聚焦新一代資訊技術、高端製造、科技創新等重點領域，指導中證指數有限公司發布、優化13項指數。(新華網)
上交所近日聚焦新一代資訊技術、高端製造、科技創新等重點領域，指導中證指數有限公司發布、優化13項指數。(新華網)

上海證券交易所近日聚焦新一代資訊技術、高端製造、科技創新等重點領域，指導中證指數有限公司發布、優化13項指數，主要服務大陸國家戰略，突出新一代資訊技術、高端製造等投資標的，更好滿足中長期資金配置需求。

市場分析人士指出，指數連接著上市公司、金融產品和投資者，日益成為構建大陸資本市場良好生態中的重要一環，隨著個人投資者逐漸轉向借助專業機構力量進行投資，也給機構化、指數化投資帶來發展機遇。

上述13項指數中，科技創新領域指數2項（中證科技創新信用債指數、中證創新主題信用債指數）、數位經濟領域指數1項（上證資訊安全主題指數）、先進製造領域指數3項（中證高端製造成長50指數、中證高端製造指數、中證全指汽車指數）。

其他還包括基建主題指數2項（上證基建指數、中證基建指數）、養老服務領域指數2項（中證銀髮經濟主題指數、上證養老產業指數）、鄉村振興領域指數3項（中證鄉村振興債指數、中證鄉村振興地方政府債指數、中證鄉村振興信用債指數）。

上交所表示，下一步，將在證監會的統一領導下，加強與大陸國家「十四五」規劃的對標對表，以服務實體經濟、科技創新和市場需求為出發點，豐富指數體系，引導中長期資金配置，透過指數和指數化投資促進創新驅動發展戰略和經濟高品質發展，進一步增強本土指數影響力競爭力。

指數 實體經濟 高端

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