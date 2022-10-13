今年內第二次 中俄伊海軍即將於印度洋聯合軍演

根據伊朗方面的消息，中國大陸海軍即將與俄羅斯海軍、伊朗海軍，在印度洋舉行海上聯合軍演，這也會是三方海軍2019年以來第三度聯合軍演、也是2022年以來第二度相關行動。

據俄羅斯衛星通訊社13日引述伊朗半官方的YJC通訊社消息，伊朗海軍上將沙赫拉姆．伊蘭尼12日表示，伊朗、中國大陸和俄羅斯將於不久的將來在印度洋北部舉行海上聯合軍演。伊蘭尼指出，「為了創造安全穩定的環境和提升作戰能力，我們很快將會在中國及俄羅斯等其他國家的參與下在印度洋北部舉行海上聯合軍演」。

此前相關軍演將在2022年秋季展開的訊息，已經被披露過，而公開資料顯示，上述三方海軍自2019年以來，已經進行過兩次聯合軍演，第一次是2019年12月，地點在阿曼灣，大陸派出西寧號導彈驅逐艦參加；第二次是2022年1月，地點仍在阿曼灣，大陸參加規模則擴大，共派出烏魯木齊號導彈驅逐艦、太湖號綜合補給艦、艦載直升機及40名海軍陸戰隊隊員參演。

而此次演習的參與者也可能會擴大，先前伊朗少將巴格里曾透露，阿曼和巴基斯坦在內的其他國家可能參加演習。

對於三方海上聯合軍演，大陸國防部2022年1月曾指出，演習旨在「深化三國海軍務實合作，展示三方共同維護海上安全、積極構建『海洋命運共同體』的良好意願與能力，為地區和平穩定注入正能量」。