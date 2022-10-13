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陸海洋調查船進入南韓管轄海域 5年內139次

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
南韓方面控訴大陸5年內有139次調查船進入南韓管轄海域，圖為大陸藍海101號調查船。（圖／取自黃海水產研究所官網）
南韓方面控訴大陸5年內有139次調查船進入南韓管轄海域，圖為大陸藍海101號調查船。（圖／取自黃海水產研究所官網）

大陸海洋調查活動近年增加不少，根據南韓方面的統計，5年來進入南韓管轄海域達139次，且呈現逐年增加趨勢，而因為雙方並未明確劃定海上邊界，若大陸調查船越界視為侵犯南韓海域，南韓海警須採取應對措施。

據韓聯社消息，南韓海洋警察廳13日向國會議員李達坤提交一份資料，內容顯示2018年至2022年9月，大陸海洋調查船擅自進入南韓管轄海域139次。具體而言，2018年擅闖14次、2019年20次、2020年31次、2021年39次、2022年前9個月35次，呈現逐年增加態勢。

消息指出，目前，大陸跟南韓未明確劃定海界，南韓海警劃界採取「暫定措施水域」中間線原則，若中國大陸調查船越界視為侵犯南韓海域，後者的海警須採取應對措施。

公開資料顯示，大陸跟南韓自1996年開始就啟動了關於海域劃界和海上合作問題的談判，至2012年共舉行了16次正式會談和局長級磋商，而且每年都會隨時進行科長級協商，但因分歧大、並未取得進展。

雙方並於2015年進行首輪海域劃界談判，不過相關談判並不是很順暢，原定2016年舉行的第二輪政府會談，直到2019年才舉行，期間南韓方面堅持以兩國海岸線的中間線為界的「等距原則」，而中國大陸則堅持考慮海岸線長度比例等多種因素基於「公平原則」及「自然延伸原則」劃定分界線。另外在蘇岩礁歸屬問題上，雙方也仍未釐清。

南韓 警察

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