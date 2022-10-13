陸50大中城市 僅4城住宅止跌轉漲

中國大陸樓市整體仍處於下行周期，不過，各大城市房地產市場分化明顯。部分城市在經歷房價短暫下跌後已企穩反彈，而部分城市樓市仍在深度調整。

中新社報導，易居房地產研究院11日發布的一份報告顯示，大陸50個大中城市中，成都、北京、上海、合肥4城住宅價格指數已止跌轉漲，其下跌時間分別持續了2個月、3個月、3個月和12個月。其餘46城住宅價格指數仍在下跌中。

從房價累計下跌時間來看，報告指出，一線城市房地產市場韌性最強。但由於深圳是大陸最早發布二手房指導價的城市且政策效力依然持續，市場預期仍未有改善，從去年3月到今年9月已持續下跌17個月。

二線城市房價波動分化明顯，經濟發達地區的強二線城市如杭州，房價下跌開始時間較晚，下跌持續時間也較短。值得注意的是成都市，其房價在二線城市中最先止跌轉漲，主要得益於二手房限價放鬆和近期一系列穩市場的新政。

河南、貴州、山東的主要城市房地產市場表現較弱。其中，廊坊和鄭州的市場景氣度為50城最低，廊坊房價自2017年7月開始下跌，至今累計下跌43個月；鄭州自2017年8月開始下跌，至今累計下跌46個月。今年7月，廊坊宣布取消限購限售措施；而鄭州自今年3月起就出台了一系列的紓困措施。

從各城市房價跌幅來看，跌幅相對較小城市為杭州、北京、成都、海口和上海，跌幅均在1%左右。其中，杭州總跌幅最小，僅0.8%。目前跌幅較大的城市為貴陽、哈爾濱、太原、廊坊，跌幅均超過10%。

另據中國社科院財經戰略研究院住房大數據項目組統計，以最近1個季度的房價總體漲跌百分比作為度量指標，90個監測的樣本城市中，房價最穩健的10個城市包括北京、上海、深圳3個一線城市，以及銀川、西安等二線城市。