上海打造未來產業 產值5千億人民幣

據上海市經濟和信息化委員會11日晚間發布的消息，上海計畫在腦機接口（腦機介面）、6G技術等未來產業上發力，到2030年實現未來產業產值達5000億元人民幣左右的發展目標。

中新社報導，根據最新印發的《上海打造未來產業創新高地，發展壯大未來產業集群行動方案》，到2030年，上海計畫在未來健康、未來智能、未來能源、未來空間、未來材料等領域湧現一批具有世界影響力的硬核成果、創新企業和領軍人才。

根據《方案》，上海將在一些前沿領域布局。比如在腦機接口領域，上海計畫加速在非侵入式腦機接口技術、腦機融合技術等領域的突破；探索腦機接口技術在肢體運動障礙、慢性意識障礙、精神疾病等醫療康復領域的應用。

在6G技術上，上海計畫聚焦6G智能終端、系統設備、通感算一體化網絡以及融合應用等領域，推動產業做大、做強，並強化6G標準引領。

在量子科技上，上海計畫圍繞量子計算、量子通信、量子測量，積極培育量子科技產業；推動量子技術在金融、大數據計算、醫療健康、資源環境等領域的應用。

為了競逐這些未來賽道，上海將實施領跑計畫、雨林計畫等六大計畫。比如，雨林計畫指的是，上海將探索設立市場化主導的未來產業引導基金，鼓勵金融機構開展產品和服務創新；推動國際性行業組織落戶，支持企業參與制定未來產業標準規範等。