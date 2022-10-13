陸9月信貸、社融 雙創新高

中國人民銀行（大陸央行）11日晚間公布9月金融數據，這是有記錄以來央行公布金融數據最晚的一次。9月新增信貸2.47兆元（人民幣，下同），比上年同期多增8,108億元，也明顯超出市場預期的1.8兆元。

社會融資規模的增長也超過市場預期。9月新增社融3.53兆元，比上年同期多6,245億元，明顯超出市場預期的2.8兆元；雖然基數走高，但9月社融存量為340.65兆元，年增10.6%，高於8月末的10.5%，超過市場預期。

截至9月底，廣義貨幣（M2）供應量年增12.1%，符合市場預期。

澎湃新聞報導，中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，在降息、減稅和房地產市場供需兩端政策進一步加碼下，市場信心逐步修復，房地產銷售邊際改善，提振居民貸款需求；在政策性開發性金融工具不斷加碼、引導加大製造業中長期貸款投放和創設設備更新改造專項再貸款等拉動下，企業中長期貸款大幅增加1.35兆元，成為信貸增長重要支撐。

數據顯示，9月末，廣義貨幣（M2）餘額262.66兆元，年增12.1%，增速比上月末低0.1個百分點，比上年同期高3.8個百分點；狹義貨幣（M1）人民幣66.45兆元，年增6.4%，增速分別比上月末和上年同期高0.3個和2.7個百分點；流通中貨幣（M0）餘額9.87兆元，年增13.6%。前三季淨投放現金7,847億元。

溫彬指出，從金融數據可看出，在穩增長政策持續加碼並加快落地下，企業和居民部門信貸有效需求持續回升，寬信用進一步提速。結合穩經濟大盤第4季工作推進會及各項政策部署看，基建、製造業、房地產等領域的信用擴張有望對第4季信貸和社融增速繼續形成有力支撐，有助於經濟運行保持在合理區間。

英國金融時報分析指，第4季社融能否延續9月的強勁走勢，很大機率只能依賴信貸的超預期表現，而信貸超預期的關鍵則在於房地產融資能否進一步放鬆。