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北京高端住宅 前三季成交量創5年新高

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

仲量聯行11日發布2022年第三季度北京房地產市場回顧報告顯示，前三季度北京高端住宅市場累計成交量創五年來最高值。

中新社報導，第三季度，北京高端住宅市場共成交1709套。經歷上季度的銷量小高峰之後，第三季度市場成交小幅回落，但較去年同期持續增長，同比增長97.1%。第三季度北京豪華公寓市場供應規模明顯上升，共出現2574套新增供應，環比增加15%。開發商趕在「金九」到來前推出更多項目，備貨銷售。

政策持續寬鬆，市場信心回暖。第三季度，北京高端住宅新房價格環比微降0.1%，部分開發商仍以增加銷量、快速回籠資金為首要任務，採取優惠措施拉動銷量。

仲量聯行表示，隨著穩增長、穩樓市等政策的發布落地，大陸全國宏觀經濟逐步企穩。北京商業地產市場在經歷多重挑戰後，整體市場需求逐漸回歸理性。隨著傳統市場旺季的到來，開發商將緊抓節點，進一步加大推盤力度，高端住宅新增供應將維持高位，並帶動市場成交情緒。近期房地產市場利好政策頻出，市場情緒改善進一步提高購房者熱情，預計成交量將繼續上升。

北京 高端 房地產

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