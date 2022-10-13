天津港保稅區 成4大航空產業集群

近日，隨著一架空客（空中巴士）A320neo飛機交付中國東方航空，由空客天津總裝的A320系列飛機已達到600架。

中新社報導，根據天津港保稅區消息，天津港保稅區航空全產業鏈日益完善，已形成航空製造、航空維修、航空服務和航空物流四大航空產業集群，涵蓋研發設計、飛機總裝、飛機維修、飛機租賃等領域近300項目，從業人數超過1.5萬人。

2006年，空中巴士公司在北京與由天津港保稅區、航空工業等組成的中方聯合體簽署框架協議，空中巴士（天津）總裝有限公司次年在天津港保稅區成立。2009年6月，首架中國大陸組裝的空客A320飛機交付客戶。

十餘年中，以空客天津總裝線為代表的空客合作項目在保稅區快速發展，天津成為空客目前在歐洲以外唯一同時具備單通道和寬體飛機完成和交付能力的城市。

天津港保稅區相關負責人透露，A321項目將於今年四季度投產，天津港保稅區航空產業將邁入新的里程碑。

同時，空客的配套項目也相繼在天津港保稅區落地生根。2009年，保稅區引進的航空工業西飛A320機翼裝配項目投產，如今已累計實現超過500架份機翼交付。

A320機身系統裝配項目於2021年在位於天津港保稅區的西飛國際天津公司順利開工並完成首架機身交付，實現A320系列飛機機身的中國製造。同時，圍繞大飛機產業鏈，保稅區相繼引進美國古德里奇發動機短艙維修和製造、比利時索納卡A320縫翼裝配、加拿大飛朗駕駛艙面板等項目，形成產業集聚發展優勢。

據天津港保稅區相關負責人介紹，未來天津港保稅區將進一步加快航空產業鏈、價值鏈和創新鏈不斷提升層級，建設具有更高水平、更寬領域、更大規模、更加完善的天津航空產業體系，著力建設空客亞洲中心、中國航空產業發展新重鎮和中國大陸民用直升機產業基地。