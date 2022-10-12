中國大陸穩居法國化妝品出口第一目的國

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
前五個月法國化妝品出口總額同比增長19%，而中國大陸穩居第一目的國。（搜狐網）
前五個月法國化妝品出口總額同比增長19%，而中國大陸穩居第一目的國。（搜狐網）

前五個月法國化妝品出口總額同比增長19%，而中國大陸穩居第一目的國。

據新京報報導，法國化妝品企業聯合會星期二（11日）發佈最新數據。數據顯示，2022年1月至5月，法國化妝品出口總額與2021年同期相比增長了19%。

數據顯示，出口品類方面，2022年前五個月，彩妝和香水是法國化妝品出口中增長最快的兩個產品類別，與2021年同期相比，法國化妝品對中國的出口額實現了9%的增長，中國穩居第一大出口目的國。

數據指出，在對中國出口的化妝品中，口紅位列第一。根據2021年同期數據顯示，每三個法國口紅中就有一個出口到中國。

此外，法國化妝品在美國和歐洲均實現創紀錄的增長。其中，對美國的出口額增長了近32%，達到20億歐元，美國成為僅次於中國的第二大出口目的國。在歐洲方面，法國化妝品對德國的出口同比增長達32%。

法國 化妝品

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