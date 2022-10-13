前三季度創歷史新高 陸水利建設投資同比增長64.1%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸水利部11日公布的數據顯示，2022年前三季度，大陸完成水利建設投資同比增長64.1%，創歷史新高。

中新社報導，當天，大陸水利部召開記者會，介紹2022年前三季度水利基礎設施建設進展情況。

大陸水利部副部長劉偉平表示，今年以來，水利部全力加快水利基礎設施建設，推動國務院穩經濟一攬子政策落地見效。年初，國務院常務會議確定了三項水利重點目標任務：第一項任務是重點推進前期工作的55項重大水利工程開工30項，第二項任務是6項新建大型灌區全部開工，第三項任務是水利建設完成投資8000億元（人民幣，下同）。截至9月30日，上述三項目標全面完成，提前三個月完成年度任務。

據介紹，前三季度，大陸重大水利工程開工數量、投資規模創歷史紀錄。1-9月，新開工重大水利工程纍積達到42項，截至9月底，大陸水利工程在建項目3.77萬個，投資規模逾1.9兆元。

劉偉平表示，在爭取各級財政投入的同時，積極爭取地方政府專項債券、政策性開發性金融工具、金融信貸、社會資本投入水利建設。1-9月，大陸落實水利建設投資1兆571億元、同比增長53%，完成水利建設投資8236億元、同比增長64.1%，均為歷史最多。

大規模水利建設直接提供了大量就業。據統計，1-9月，水利項目施工累計吸納就業人數209萬人，其中農村勞動力171萬人。

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