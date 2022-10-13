超越德國僅次於日本 大陸汽車出口量躍居世界第二

今年前八月大陸汽車出口量達191萬輛，超越德國，僅次於日本汽車出口量，躍居世界第二。

中通社引進中汽協數據報導，2022年8月大陸汽車出口量達30.8萬輛，同比增長65%，這也是歷史上首次超過30萬輛。其中，新能源汽車1-8月出口量同比增長超九成，貢獻了重要增量。

報導稱，今年大陸汽車出口產業繼續保持高速增長態勢。據海關總署數據，今年1-8月大陸汽車出口量191萬輛，同比增長47.5%，這一數字已經接近去年全年的出口量。其中，新能源汽車成為了當之無愧的增長引擎。

據中汽協數據，2022年1-8月大陸新能源汽車累計出口34萬輛，同比增長97.4%。

從今年前八個月整體情況來看，大陸汽車出口量已經超越德國，僅次於日本汽車出口量，躍居全球第二，而且發達國家正成為大陸汽車出口的主要市場。

1至8月，大陸汽車商品出口金額排名前十的國家分別是美國、墨西哥、日本、比利時、英國、俄羅斯、德國、韓國、澳洲和沙烏地阿拉伯。

據國際機動車製造商協會（OICA）數據，2002年世界汽車出口量為2210萬輛，中汽協數據，2002年大陸汽車整車出口量僅4.31萬輛，在接下來的20年時間裡，大陸汽車出口產業實現了飛速發展。

英國權威媒體Just-Auto數據，2021年大陸汽車出口數量首次突破200萬輛，總量達到201.5萬輛，同比增長101.1%。僅次於日本（382萬輛）和德國（230萬輛），已經成為全球第三大汽車出口國。而且，2021年大陸的新能源汽車出口佔全球的1/3，是全球第一大新能源汽車出口國。