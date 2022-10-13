對接《東協數位總體規劃2025》 廣西支持數位經濟企業加強合作

廣西壯族自治區商務廳廳長楊春庭11日表示，廣西將主動對接《東協數位總體規劃2025》，支持成立數位經濟「走出去」聯盟，推動企業抱團出海，開拓境外數位經濟市場。

中新社報導，數位經濟是繼農業經濟、工業經濟之後的重要經濟形態。楊春庭介紹，為打造面向東協的「數位絲綢之路」，廣西壯族自治區商務廳與廣西壯族自治區大數據發展局，日前聯合印發《關於加快廣西數位經濟對外投資合作的實施意見》，這是大陸首個在數位經濟領域支持企業對外開展投資合作的省級文件。

《實施意見》提出，廣西要深化與東協國家數位經濟合作，積極參與新加坡「智慧國」、馬來西亞「雲優先」、「數位泰國」等項目建設，投資大數據中心、雲計算、人工智能、5G網路、陸海光纜、寬頻網路等基礎設施，提供電子支付、遠程醫療、數位金融、智能物流、數位惠民等民生項目的技術支持。

「我們同時鼓勵農業、中醫藥、文化等廣西特色產業，用好數位化手段開拓國際市場，在智慧城市、數位文旅、遠程醫療、數位教育等領域打造一批合作亮點和示範標竿。鼓勵境外園區與跨境電商企業、平台企業等合作，建立海外倉，拓展跨境貿易數位服務平台功能。」楊春庭說。

此外，廣西還將建立跨境數位經濟服務平台，完善「桂企出海+」平台功能，支持智能汽車、智能製造、智慧農業號以及智慧漁業等企業，構建跨境數位經濟產業鏈。

廣西商務廳提供資料顯示，近年來，廣西大力推進數位經濟對外投資合作，一批數位經濟企業加快「走出去」步伐，開拓以東協國家為主的國際市場。

其中，中國—東協信息港股份有限公司已在印尼、馬來西亞、寮國、柬埔寨、緬甸等9個東協國家，落地實施物聯網、雲計算創新中心等近20項業務，有力促進大陸數位經濟先進技術轉移出海。