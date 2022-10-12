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滬指時隔兩日重回3000點 創指漲幅創逾4個月最大

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
滬指時隔兩日重回3,000點。新浪財經截圖
滬指時隔兩日重回3,000點。新浪財經截圖

在9月社融、信貸數據超預期，提振市場信心下，12日A股三大指數強勢反彈。截至收市，滬指漲超1%，收復3,000點。

大盤上午震盪下跌，午後三大指數強勢反彈集體翻紅。截至收市，滬指報3,025點，漲1.53%；深成指報1萬838點，漲2.46%；創指報2,343點，漲3.60%，漲幅創逾4個月最大。

新浪財經報導，盤面上各類股普漲，雲計算、芯片、軟體等科技股集體走強，個股掀起漲停潮，風電、儲能、新能源汽車、半導體等賽道類股大幅衝高，農業股全天活躍。總體來看，市場情緒回暖，個股呈普漲態勢，兩市超4,500股飄紅。

消息面上，南韓的SK海力士、三星電子獲得美國對華技術出口限制豁免，為期一年。此外，人行11日公布經濟數據，前三季大陸新增信貸、社融規模可觀，9月新增信貸、社融規模超預期上升。

金融投資報報導，考慮到經濟弱復甦及流動性寬鬆的環境並不支持市場大幅下跌，粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔表示，預計「銀十」整體仍將呈現寬幅震盪的格局，建議投資者布局低位價值主線，重點挖掘穩增長鏈條，以及新舊動能轉換期科技類股投資機會。

方正證券首席策略分析師燕翔認為，A股市場未來很有可能呈現出一種「多主線」並存的行情特徵，這種「多主線」行情特徵將主要體現在三個方向：消費升級、製造升級、能源升級。

滬指 指數 半導體

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