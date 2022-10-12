大陸9月信貸、社融均創新高 M2年增12.1%

中國人民銀行11日晚間公布9月金融數據，這是有記錄以來央行公布金融數據最晚的一次。9月新增信貸人民幣2.47兆元，比上年同期多增8,108億元，也明顯超出市場預期的人民幣1.8兆元。

在表內信貸的支撐下，社會融資規模的增長也超過市場預期。9月新增社融人民幣3.53兆元，比上年同期多人民幣6,245億元，明顯超出市場預期的人民幣2.8兆元；雖然基數走高，但9月社融存量為人民幣340.65兆元，年增10.6%，高於8月末的10.5%，超過市場預期。

截至9月底，廣義貨幣（M2）供應量年增12.1%，符合市場預期。

澎湃新聞報導，中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，在降息、減稅和房地產市場供需兩端政策進一步加碼下，市場信心逐步修復，房地產銷售邊際改善，提振居民貸款需求；在政策性開發性金融工具不斷加碼、引導加大製造業中長期貸款投放和創設設備更新改造專項再貸款等拉動下，企業中長期貸款大幅增加人民幣1.35兆元，成為信貸增長重要支撐。

數據顯示，9月末，廣義貨幣（M2）餘額人民幣262.66兆元，年增12.1%，增速比上月末低0.1個百分點，比上年同期高3.8個百分點；狹義貨幣（M1）餘額人民幣66.45兆元，年增6.4%，增速分別比上月末和上年同期高0.3個和2.7個百分點；流通中貨幣（M0）餘額人民幣9.87兆元，年增13.6%。前三季淨投放現金人民幣7,847億元。

溫彬指出，從金融數據可看出，在穩增長政策持續加碼並加快落地下，企業和居民部門信貸有效需求持續回升，寬信用進一步提速。結合穩經濟大盤第4季工作推進會及各項政策部署看，基建、製造業、房地產等領域的信用擴張有望對第4季信貸和社融增速繼續形成有力支撐，有助於經濟運行保持在合理區間。

英國金融時報分析指出，第4季社融能否延續9月的強勁走勢，很大機率只能依賴信貸的超預期表現，而信貸超預期的關鍵則在於房地產融資能否進一步放鬆。

從目前的形勢來看，雖然大陸房地產的底部將至，但房地產在宏觀經濟運行的邏輯已經發生變化，在「房住不炒」初心不變的政策框架下，長期調控的目標沒有改變，因此很難再現歷史上透過刺激地產領域寬信用的局面。

歷史上晚間公布的金融數據大多表現不俗，且均有一個共同特點，即信貸或社融至少有一項表現強勁。以往金融數據的發布日期多在10到15日之間，偶爾有遇到大會和假期的時候，可能會提前至9日；今年金融數據的發布日期多在9到12日之間，明顯較往年更早。