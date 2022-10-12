浙江專業市場成交額 同比增9.6%
浙江省市場監督管理局10日發布專業市場綜合貢獻度指數。數據顯示，2021年，浙江省專業市場實現成交總額2兆3271億元（人民幣，下同），相當於浙江全省生產總值的31.7%；成交額同比增長9.6%，對於拉動浙江經濟增長貢獻顯著。
中新社報導，浙江是專業市場大省，義烏小商品城、柯橋輕紡城等專業市場，是創業創新的承載器、吸納就業的蓄水池。
2021年，浙江省專業市場貢獻指數為120.9點，較2020年增長6.7%。此次發布的專業市場綜合貢獻度指數是大陸國內首個評價省域專業市場發展水平和綜合貢獻的指數體系，為專業市場「體檢」，為服務專業市場高質量發展提供決策參考。
該指數以浙江全省985家專業市場數據為基礎，聯動專業市場主辦方、市場經營戶和統計、商務、人社等部門，精煉35項特色指標，從現代化發展貢獻、雙循環貢獻、共同富裕貢獻三個維度構建起指數體系。
數據顯示，義烏小商品城為中國大陸31個省（自治區、直轄市）的500多萬農村剩餘勞動力提供來料加工業務，發放來料加工費300多億元，提高民眾收入水平。
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