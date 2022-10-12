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大陸糧倉 河南年產650億公斤

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

河南是中國大陸產糧大省，被譽為大陸「國人糧倉」。十年來從「望天田」到「高產田」，中原糧倉愈堆愈高，河南糧食總產連5年穩定在1300億斤（約650億公斤）以上，糧食播種面積常年穩定在1.6億畝以上。

中新社報導，10日，在中共河南省委宣傳部舉行的「河南這十年」主題新聞記者會上，河南省農業農村廳副廳長馬萬里介紹說，河南用大陸全國十六分之一的耕地，生產大陸全國十分之一的糧食，不僅解決全省1億人吃飯問題，每年還調出原糧及其製成品600億斤左右。

「河南糧食播種面積常年穩定在1.6億畝以上，其中小麥面積穩定在8500萬畝以上，穩居大陸全國第一。」馬萬里介紹說，十年來，河南率先開展大規模高標準農田建設，累計建成高標準農田7580萬畝，「望天田」變成了「高產田」，平均每畝年增產150斤左右。

中原糧倉愈堆愈高，還取決於「藏糧於技」這一重要法寶，挖掘產能新空間。

十年來，河南堅持藏糧於技，開闢增產新途徑，實施種質資源保護利用、種業創新平台建設、種業創新攻關、種業企業扶優、良種繁育能力提升、種業市場淨化六大行動，小麥良種覆蓋率超過98%。河南自2018年糧食單產首次超過800斤以來，已連續4年穩定在800斤以上；今年小麥單產894.6斤，居大陸全國第一。

種子是農業的晶片，十年來，河南省種業產業發展也取得了長足進步。

河南省農科院副院長衛文星介紹，十年來，該省在重要性狀控制基因挖掘、分子標記輔助育種、細胞工程育種等領域攻克了一批關鍵核心技術，小麥、玉米、棉花的育種研究居大陸全國領先水平，花生遠緣雜交育種、芝麻基因組學研究跨入世界領先行列。

十年來，河南還培育了一大批高產優質綠色高效農作物新品種，引領河南糧食產量由十年前的1100億斤，邁上當前的1300億斤台階，為保障大陸的國家糧食安全作出了突出貢獻。

小麥 萬里

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