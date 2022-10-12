疫情加上淡季 陸9月房租續跌

9月，中國大陸多地住房租賃市場活躍度不高，租金呈下降態勢。

中新社報導，諸葛找房數據研究中心10日發布的數據顯示，2022年9月中國大陸40個大中城市租金掛牌均價為每月每平方公尺35.70元（人民幣，下同），環比下跌0.12%，環比跌幅較上月收窄0.1個百分點；同比下跌0.34%，同比跌幅較上月擴大0.05個百分點。

該機構分析稱，9月份，多地由於疫情反覆、防控加強，人口流動性下降，租賃市場活躍度不高，租金維持下滑態勢。但政策端對租賃市場的修復作用不可忽視，如近期有部分城市發布租金補貼政策，釋放一定租賃需求，9月租金環比跌幅較上月有所收窄。

據中指研究院監測，2022年前9個月，50城住宅平均租金累計下跌0.90%。2022年9月，50城住宅平均租金為每月每平方公尺37.3元，環比持平，漲幅較上月收窄0.06個百分點。

中指研究院認為，9月，隨著大學畢業潮退去，租賃市場進入傳統淡季，住房租賃需求有所回落。當月，50城中，有28個城市租金環比下跌，數量較上月增加2個。

據諸葛找房數據研究中心監測，9月份40個大中城市中，租金環比漲幅前五位的城市分別為成都、三亞、上海、青島、無錫，環比分別上漲1.97%、1.83%、1.20%、1.04%和0.65%。

值得注意的是，成都9月中上旬處在疫情陰霾下，租金連續2周呈現下滑態勢，進入9月下旬，隨著疫情逐漸好轉，加之本地市場韌性較強，租金水平迅速回升，進而帶動月度整體租金呈上漲態勢。

另據中國社科院財經戰略研究院住房大數據項目組統計，2022年9月，反映大陸全國22個重點城市住房租金綜合變動的緯房租金核心指數顯示，經歷了4-6月連續3個月的季節性上漲後，8月和9月重點城市住房租金總體下跌。9月重點城市住房綜合租金環比下跌1.09%。