大陸9月新增人民幣貸款 創歷史新高

中國人民銀行11日晚間發布資料顯示，9月人民幣貸款增加2.47兆元，大幅超過市場預期的1.8兆元，並創下歷史同期的新高，較去年同期增加人民幣8,108億元。

累計今年前三季人民幣貸款增加18.08兆元，年增1.36兆元。分部門看，前三季住戶貸款增加3.41兆元，其中，短期貸款增加1.09兆元，中長期貸款增加2.32兆元；企（事）業單位貸款增加14.48兆元。

照此計算，9月住戶貸款增加6,503億元，其中住戶中長期貸款增加3,456億元，好於7月和8月；企（事）業單位貸款增加19,173億元，遠高於8月的8,750億元，其中中長期企業貸款新增超過1.34兆元，為年內次高；票據融資則在9月小幅減少。

可見，9月信貸結構持續改善，企業中長期貸款成為支撐9月新增人民幣貸款的主力。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，在降息、減稅和房地產市場供需兩端政策進一步加碼下，市場信心逐步修復，房地產銷售邊際改善，提振居民按揭貸款需求；在政策性開發性金融工具不斷加碼、引導加大製造業中長期貸款投放和創設設備更新改造專項再貸款等拉動下，企業中長期貸款大幅增加1.35兆元，成為信貸增長重要支撐。