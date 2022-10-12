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廣州新住宅用地 成交15宗逾479億元

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣州市2022年第三批住宅用地10日在廣州交易集團有限公司（廣州公共資源交易中心）完成網上競價，共有15宗地成功出讓，成交總金額約479.24億元（人民幣，下同）。

中新社報導，據瞭解，本次掛牌出讓的土地共有18宗，分別位於荔灣區（2宗），天河區（2宗），海珠區（2宗），白雲區（2宗），黃埔區（1宗），花都區（2宗），番禺區（2宗），南沙區（3宗），增城區（1宗），從化區（1宗），總建築面積374.2萬平方公尺，總起價518.1億元。

最終，18宗地塊中共有15宗地成功出讓，成交用地總面積約190.63萬平方公尺，成交地價總金額約479.24億元。另有3宗地流拍。從競價情況來看，除海珠區廣州大道南788號一期AH031525地塊溢價11.5%成交、海珠區洛溪橋西側AH101728地塊溢價6.48%成交外，其餘13宗地塊均以底價成交。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，本次掛牌出讓共有9宗地塊位於中心城區，供地結構較好。同時，競價規則延續了第二批集中出讓土地的方法，基本取消了「競自持」環節，改為地塊達到封頂價之後進入搖號環節，降低了房企拿地成本。

他認為，參與本次土地出讓的房企除了常見的廣東本地房企，還吸引了湖北聯投和廈門國貿等外地房企，可見廣州土地價值和樓市前景備受業界認可。

廣東 人民幣 建築

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