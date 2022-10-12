重慶-莫斯科 「客改貨」包機開通

根據天津航空有限責任公司（天津航空）消息，天津航空當日開通重慶至莫斯科「客改貨」包機航線。

中新社報導，北京10日9時25分，裝載著跨境電商物資的GS7953航班，從重慶江北國際機場飛往謝列梅捷沃國際機場，標誌著該航線順利開通。

謝列梅捷沃國際機場位於莫斯科西北方，是俄羅斯的門戶型國際航空樞紐。天津航空表示，將藉助該航線，充分發掘國際市場資源，為中俄雙邊貿易發展貢獻積極力量。

飛行計劃方面，航班計劃每周執行兩班，班期為每周一和周三。在機型選用上，天津航空調配了空客（空中巴士）A330-200和空客A330-300兩種型號寬體飛機承擔「客改貨」包機運輸任務，最大載貨量分別為30噸、40噸。

疫情防控方面，天津航空在「客改貨」航班執行過程中，對保障人員實施封閉管理，對國際貨物進行全面的消毒消殺及核酸檢測。天津航空稱，後續還將持續優化運輸準備流程，提升航班執行效率，不斷滿足市場服務需求。

疫情發生以來，天津航空積極拓展「客改貨」業務，運營航線通達英國、德國、法國、西班牙、奧地利、羅馬尼亞、澳洲、俄羅斯8個國家，2022年至今累計向境外運輸物資約3885噸。