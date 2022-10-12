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南寧-越南同登 貨物班列半日達

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣西南寧市北部灣經濟區規劃建設管理辦公室常務副主任黃漢鋒10日介紹，南寧市積極推動中國—東協跨境物流保障體系建設，暢通跨境產業鏈物流通道，從南寧國際鐵路港開至越南同登站的跨境貨物班列實現「半日達」。

中新社報導，南寧是中國大陸距離東協最近的省會城市，位於西部陸海新通道核心覆蓋區，是中國—東協博覽會長期舉辦地和大陸一帶一路建設有機銜接的重要節點城市。近年來，南寧持續提升中國—東協合作「南寧渠道」功能，加快陸海聯動通道、重點物流樞紐建設，開放型經濟平台加快發展。

黃漢鋒當日在南寧市官方舉辦的一場新聞記者會上介紹，今年以來，當地發揮南寧國際鐵路港海關監管作業場所功能，推動實行中越跨境班列「鐵路快通」模式，有效提高班列通關便利化程度。

今年1月至8月期間，中越跨境班列累計開行216列，同比增長8.5%；新開通南寧—新德里、南寧—沙巴等6條國際貨運航線，目前在飛國際貨運航線13條，通往8個東協及南亞國家。

目前，南寧面向東協的區域性國際綜合立體交通網絡骨架基本建成，以南寧市為起點，一日可通達鄰省省會及鄰國首都。中國大陸通往東協的重要國際運輸通道南寧至崇左城際鐵路正在開展聯調聯試，計劃於今年11月底前投入使用；貴南高鐵（貴陽至南寧高速鐵路）預計於2023年建成通車。

在空港出海通道建設方面，南寧吳圩國際機場航空物流、南寧機場智慧空港等項目建設加快推進；南寧機場改擴建工程已全面開工。今年1月至8月，南寧吳圩國際機場貨郵吞吐量達10.07萬噸，同比增加29.4%，其中國際貨郵吞吐量4.53萬噸，同比增加399%。

黃漢鋒稱，南寧市將搶抓高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）和建設西部陸海新通道骨幹工程平陸運河帶來的重大歷史機遇，推動中國—東協跨境產業融合發展合作區建設，推動面向東協的跨境產業鏈關鍵環節項目落地。今年1月至8月，南寧市外貿進出口總額874.2億元人民幣，同比增長12.2%。

東協 機場

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