陸消費者即時需求 跑腿經濟壯大

「我送過最遠的單子是從湖南長沙到湖北武漢。」提起這一跑腿「跨省大單」，美團騎手阿立（化名）很是感慨，「當時茶顔悅色只在長沙開店，跑腿距離限制不嚴，一位武漢顧客讓我乘坐高鐵將12杯奶茶送過去」。

中新社報導，從代買奶茶到高鐵站代取報銷憑證，從跨區取送文件到醫院代排掛號……近年來跑腿經濟在中國大陸悄然興起，這既與生活工作中「急、忙、忘」的典型場景密不可分，也折射出消費者對省時、省力的訴求。

據艾媒諮詢《2022年中國跑腿經濟市場洞察報告》，2021年中國大陸跑腿經濟市場規模達131億元（人民幣，下同），預計2025年將達到664億元，2018年-2025年的年均複合增長率為75.4%，發展空間巨大。

得益於跑腿經濟市場的迅速發展，大陸出現不少專事外送的門店。「花店以工作室形式成立，不設線下門店，單日最高成交量突破了兩百單。」福建廈門Floral Island花塢相關負責人表示，不同於傳統花行的先自行採購、再顧客選購，在線上交易中，客戶可提前預訂所需樣式，工作室按需採買、包裝、送花到手，極大提高了雙方效率，也更利於成本控制。

「現在店內的主要營業額不再來自內用，而是通過跑腿外送達成的線上訂單。」長沙「95後」甜品店老闆李淩宇表示，儘管自家門店處在長沙市區，但時有寧鄉、株洲、湘潭等周邊城市的消費者通過跑腿服務點單。

「跑腿外送對我而言最大的誘惑是省去了排隊與線下挑選的時間。」經常使用跑腿服務的消費者蒙柳宏說，如果朋友過生日，自己可能得提前一天買好花和禮物，但花束攜帶累贅且極易損壞。而跑腿外送可以直接將花束送至指定地點，既省時省力，還能製造驚喜與浪漫。

跑腿經濟還具有典型的節日性特徵。據美團跑腿統計，今年中秋相關的跑腿訂單量環比增長169%，異地訂單量對比去年同期增長近兩成，通過跑腿服務向異地的親人朋友傳遞關心已成為多數人的「最優解」之一。

「去年在外實習，因疫情沒法回家過年，想吃的店也超過了外賣配送距離，獨自躺在出租屋裡，爸爸不知從哪學到這些，偷偷讓跑腿小哥給我送了一大桌年夜飯，就像他們還在我身邊。」應屆畢業生章倩笑道。