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大陸與歐洲央行3度續簽本幣互換協議 再延長3年
大陸央行與歐洲央行近日續簽了本幣互換協議，規模並無變化，期限也保持3年，大陸官方強調續簽「有助於進一步深化雙方金融合作」。
據大陸央行官網10日消息稱，經大陸國務院批准，近日中國人民銀行（大陸央行）與歐洲中央銀行續簽了雙邊本幣互換協定，互換規模保持不變，為3,500億元人民幣（約新台幣1.56兆元）／450億歐元（約新台幣1.4兆元），協議有效期三年。
大陸央行表示，「中歐雙邊本幣互換協議再次續簽，有助於進一步深化雙方金融合作，促進雙邊貿易和投資便利化，維護金融市場穩定」。
公開資料顯示，大陸與歐洲在2013年10月9日簽署本幣互換協議，被認為是人民幣國際化的重要一步，此協議在2016年、2019年與2022年三度得到續簽，效期與規模皆維持不變。
據大陸央行9月發布的「2022年人民幣國際化報告」，截至2021年底，大陸央行累計與40個國家和地區的中央銀行或貨幣當局簽署過雙邊本幣互換協定，總金額超過4.02兆元（約合台幣17.87兆元），有效金額3.54兆元（約合台幣15.74兆元）。
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