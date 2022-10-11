遠高於預期 陸乘聯會二度調高新能源車全年銷量至650萬輛

大陸乘用車市場信息聯席會（乘聯會）11日表示，綜合今年前三季市場表現和第4季車企衝刺力度加大的因素，預估今年新能源乘用車（小客車）全年銷量有望達到650萬輛，年增1.1倍。這是乘聯會今年來二度上修新能源汽車銷量，顯示新能源汽車銷量遠高於預期。

乘聯會今年初預測，2022年新能源乘用車銷量480萬輛，8月上調為600萬輛，10月再上調至650萬輛，市場滲透率約28%，遠高於2021年的298.9萬輛、滲透率14.8%。

乘聯會11日公布的 9 月全國乘用車市場分析資料顯示，9 月新能源乘用車零售銷量達到 61.1 萬輛，年增 82.9%，月增 14.7%，1-9 月形成趨勢性上升走勢。1-9 月新能源乘用車大陸國內零售 387.7 萬輛，年增長 113.2%。

此外，9 月新能源車國內零售滲透率 31.8%，較 2021 年 9 月 21.1% 的滲透率提升 11 個百分點。

乘聯會指出，隨著車購稅減半政策實施進入倒數計時階段，潛在消費者購車的關注度明顯提升，而車價仍處低位，消費者的購車緊迫性卻不高。車價可能按慣例在 10 月開始進入促銷期，未來政策退出前的年底銷量持續高漲推動促銷力度進一步縮小，因此 10 月是購車最佳時機。