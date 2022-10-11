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中國電動車蓬勃發展 專家：補助結束難料

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

沒有政府補助，中國電動車能否繼續蓬勃發展？據《英國廣播公司》觀察，隨著燃油車成本上升，加上中國政府補助，目前中國一年可賣600萬台電動車，加上中國如電池等技術發展得宜，讓中國電動車前景看好。但也有專家認為，待2023年中國陸續取消補貼後，是否能維持這麼好的發展還有待觀察。

車款涵蓋多元

根據《英國廣播公司》與《巴倫週刊》報導，中國在5年前決定禁止燃油計程車，現在北京街頭到處都是電動計程車，還不用擔心充電站不夠。中國車輛協會估計，今年中國將會有600萬台電動車註冊，比去年預測的550萬台還要多，其中特斯拉在9月更創下單月8.3萬台的銷售佳績，目前中國約有25%新車是電動或是油電混合車。

台灣大學土木系助理教授謝依芸受訪時分析，這背後是中國政府大量補助的成果，不過補助將會在2023年結束，原本以為售價會困擾中國民眾從燃油轉換至電動車，但因燃油車成本卻逐漸上升，光是取得燃油車牌照就要10萬人民幣，加上地方政府推動電動車免費停車等措施，讓中國電動車仍有成長空間。

五菱宏光等國產車款售價約4200英鎊，對於中國電動車首購族、城市小資族來說算非常友善，但高價的特斯拉Model Y（4.9萬英鎊）與小鵬的P7（3萬英鎊）竟也受到中國消費者歡迎，兩款都是中國銷售前10的車款。如今，中國電動車市場競爭非常激烈，連中國民營航空公司吉祥都想要發展電動車。

能源與補助是關鍵

分析師帕申科認為，對於電動車製造商來說，中國發展相關科技的環境非常好，尤其是一些電池的供應商，未來製造商也在設法加強車用育樂系統的研發，以滿足消費者的胃口。但中國電動車發展也有兩個問題，一是如此浪潮是否能延續？二是如何改變世界的電動車市場？再說早先核准的300多家電動車業者並非全部都能生存。

經濟產業智庫分析師妮可拉斯預言，政府對新購電動車的補助若結束，中國消費者對電動車的需求就會下降，加上充電樁分布仍不均，且中國的乾旱也影響電動車充電站的供電。因此有些專家認為，中國不如發展油電混合車，可以讓車子的電池需求降低，使用比較少鋰（未來可能短缺的戰略資源）。

妮可拉斯認為會有兩種可能的發展，一是中國的低價電動車有望打入歐洲市場，但隨著許多供應鏈開始在地化，第二種可能的則是發展中國的電動車不用出口也可以有很好的生存空間。但未來在中國政府的補助陸續取消下，值得觀察中國電動車產業發展有無變化。

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