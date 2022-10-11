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9月新能源乘用車零售年增逾八成 乘聯會：10月是購車最佳時機

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上海中山公園龍之夢購物中心，用地下2樓2,000平方公尺的空間，打造了一個新能源汽車主題街區，圖為主題街區車展所展示的長城汽車旗下品牌歐拉。記者林宸誼／攝影
上海中山公園龍之夢購物中心，用地下2樓2,000平方公尺的空間，打造了一個新能源汽車主題街區，圖為主題街區車展所展示的長城汽車旗下品牌歐拉。記者林宸誼／攝影

大陸乘用車市場訊息聯席會（簡稱「乘聯會」）11日發布，9月新能源乘用車零售銷量達到61.1萬輛，年增82.9%。

澎湃新聞報導，數據顯示，9月乘用車市場零售達到192.2萬輛，年增21.5%，與上月相比增長2.8%；前9月累計零售1,487.5萬輛，年增2.4%。

乘聯會分析，9月車市促銷力度保持高點，主流車企均追加了優惠活動力度，努力彌補前期因疫情造成的銷量損失，爭取季度預期目標的最好結果。

新能源車方面，9月新能源乘用車零售銷量達到61.1萬輛，年增82.9%，與上月相比增長14.7%；前9月累計零售387.7萬輛，年增113.2%。

乘聯會指出，車購稅減半政策推出後，新能源車不僅沒有受到影響，與上月相比持續改善超過了預期。

展望10月車市，乘聯會認為，10月全月工作日有18天，較去年10月工作日多1天，部分車企今年也調整生產節奏，有利於生產增量，目前燃油車庫存逐步充裕，生產制約問題已經改善，暢銷車型交付不暢問題逐步緩解。

同時，隨著天氣轉冷和秋收完成，農村地區的購車熱情會逐步釋放，新能源車和中低階燃油車市場也會逐步升溫。

另外，乘聯會指出，隨著車購稅減半政策實施進入倒計時階段，潛在消費者購車的關注度明顯提升，而車價仍處低位，消費者的購車緊迫性卻不高。

乘聯會認為，車價可能按慣例在10月開始進入促銷收縮期，未來政策退出前的年末銷量持續高漲推動促銷力度進一步縮小，因此10月是購車最佳時機。

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