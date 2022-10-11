聽新聞
test
0:00 / 0:00
9月新能源乘用車零售年增逾八成 乘聯會：10月是購車最佳時機
大陸乘用車市場訊息聯席會（簡稱「乘聯會」）11日發布，9月新能源乘用車零售銷量達到61.1萬輛，年增82.9%。
澎湃新聞報導，數據顯示，9月乘用車市場零售達到192.2萬輛，年增21.5%，與上月相比增長2.8%；前9月累計零售1,487.5萬輛，年增2.4%。
乘聯會分析，9月車市促銷力度保持高點，主流車企均追加了優惠活動力度，努力彌補前期因疫情造成的銷量損失，爭取季度預期目標的最好結果。
新能源車方面，9月新能源乘用車零售銷量達到61.1萬輛，年增82.9%，與上月相比增長14.7%；前9月累計零售387.7萬輛，年增113.2%。
乘聯會指出，車購稅減半政策推出後，新能源車不僅沒有受到影響，與上月相比持續改善超過了預期。
展望10月車市，乘聯會認為，10月全月工作日有18天，較去年10月工作日多1天，部分車企今年也調整生產節奏，有利於生產增量，目前燃油車庫存逐步充裕，生產制約問題已經改善，暢銷車型交付不暢問題逐步緩解。
同時，隨著天氣轉冷和秋收完成，農村地區的購車熱情會逐步釋放，新能源車和中低階燃油車市場也會逐步升溫。
另外，乘聯會指出，隨著車購稅減半政策實施進入倒計時階段，潛在消費者購車的關注度明顯提升，而車價仍處低位，消費者的購車緊迫性卻不高。
乘聯會認為，車價可能按慣例在10月開始進入促銷收縮期，未來政策退出前的年末銷量持續高漲推動促銷力度進一步縮小，因此10月是購車最佳時機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言