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陸郵政網絡 快遞年破千億件

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

今年10月9日是第53屆世界郵政日。大陸國家郵政局局長趙沖久表示，大陸建成了世界上最為通達、最為普惠、規模最大、受益人數最多的郵政快遞網絡。

中新社報導，趙沖久表示，十年來大陸郵政業取得了歷史性成就，發生了歷史性變革，進入了年快遞件量過千億件、年快遞收入上萬億元人民幣的新階段。

據報導，過去「家書抵萬金」，如今是「快遞暖人心」。大陸實現了建制村直接通郵，提高了郵政普遍服務能力，建成了世界上最為通達、最為普惠、規模最大、受益人數最多的郵政快遞網絡。

趙沖久說，郵政快遞業貫通一、二、三產業，擁有資金流、信息流、物流三流合一的優勢，在服務鄉村振興、擴大內需戰略，支撐線上新型消費、穩固產業鏈供應鏈中發揮了重要作用，快遞已經成為反映經濟活力的風向標和經濟發展的晴雨表。

展望未來發展，大陸國家郵政局將推動行業高質量發展。大力發展智慧郵政和智慧快遞，加快推動行業由互聯網+向智能+蛻變躍升；打造綠色郵政，加快推進快遞包裝減量化、標準化、循環化；拓展海外服務布局，更好服務一帶一路建設，加快構建多點支撐的境外寄遞樞紐。

今後，通過推進快遞進村落，打造服務現代農業的直通車；通過推進快遞進廠，打造服務先進製造業的移動倉；通過推進快遞出海，建設國際產業鏈供應鏈的橋頭堡。

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