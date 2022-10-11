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特斯拉上海廠 9月銷量創紀錄

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
特斯拉上海超級工廠生產製造內景。（新華網）
特斯拉上海超級工廠生產製造內景。（新華網）

美國電動汽車製造商特斯拉9月中國大陸批發銷售量打破月度紀錄，為上海工廠升級後寫下的單月銷售新紀錄。

路透報導，中國乘用車市場信息聯席會（中國乘聯會）9日公布數據顯示，特斯拉9月批發銷售8萬3135輛中國製造汽車，較8月增8%。

這是特斯拉上海工廠2019年開始生產以來，寫下的單月銷售紀錄，優於今年6月的銷量7萬8906輛。

路透此前報導稱，特斯拉上海工廠在7月暫停大部分生產線進行升級後，加快了在中國大陸的交貨速度，旨在將工廠的周產量從6月的約1萬7000輛，提高到約2萬2000輛。

特斯拉上海工廠主要生產Model Y和Model 3，在新冠疫情封控期間停產，之後在4月19日重啟生產，直至6月中旬才恢復全面生產。

中國乘聯會9月8日公布的數據，特斯拉中國工廠8月共交付汽車近7萬7000輛，為7月份的近三倍，同比增長74%。

特斯拉 上海

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特斯拉上海工廠升級後寫下單月銷售紀錄

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