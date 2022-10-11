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拚碳中和 陸力推綠能標準化

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

由大陸國家能源局組織編制的「能源碳達峰碳中和標準化提升行動計劃」9日正式對外公布。

中新社報導，計劃提到，其重點任務之一是大力推進非化石能源標準化。具體包括以下幾個方面：

加快完善風電、太陽能等可再生能源標準。抓緊完善沙漠、戈壁、荒漠地區大型風電太陽能基地建設有關技術標準，加快制定海上風電開發及多種能源綜合利用技術標準，推動分散式風電、分布式太陽能、戶用太陽能等就近開發利用相關標準制修訂，建立完善太陽能發電、光熱發電標準體系。制定風電機組、太陽能組件退役回收與再利用相關標準。

完善水電和抽水蓄能相關標準體系。圍繞重大水電工程進一步完善升級相關技術標準，加快推進高水頭、大容量水電開發相關技術標準儲備，持續完善水電智能建造、信息化和數位化、水電機組設備更新改造、增效節能等方面的技術標準。加快推動流域梯級綜合調度與安全應急、水電可持續發展後評估相關標準制定。完善抽水蓄能及水電梯級融合改造技術標準。結合水風光綜合能源開發利用需求推進相關標準制修訂。

推動各類可再生能源綜合利用標準制修訂。繼續推動生物質能源（含生物質發電、生物制氣、纖維素燃料乙醇、生物柴油、生物成型燃料等）轉化利用、地熱能開發利用、海洋能開發利用等技術標準制修訂，開展生物質能、太陽能、熱泵、清潔爐具等清潔供暖標準研製。

進一步完善核電標準體系。打造先進三代壓水堆核電標準體系，開展高溫氣冷堆、快堆等具有四代特徵核電技術以及模塊化小型堆、海上浮動式核動力平台等技術標準體系研究，重點提升核安全相關技術標準水平。

水電 核電 再生能源

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