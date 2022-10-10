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A股底部近了？跌破淨值股票高達400多檔

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
A股滬深兩市跌破淨值的股票數量不斷增加。（路透）
A股滬深兩市跌破淨值的股票數量不斷增加。（路透）

A股上證指數時隔五個月後，再度跌破3,000點，值得一提的是，滬深兩市跌破淨值的股票數量不斷增加，Wind資料顯示，截至9月底，A股跌破淨值股數量已達436檔。

資料顯示，目前兩市破淨股在A股全部4,943只股票中的占比，已抬升至8.82%。興業證券資料顯示，9月21日，A股市場的破淨率為8.26%。

澎湃新聞報導，A股市場在底部區域時，破淨率往往會比較高。因此，破淨率往往被當做衡量市場底部的重要指標。

展望後市，市場人士分析，除了破淨股數量，估值、資金、情緒面等重要市場指標，同樣顯示出A股正處底部區域。10月份，A股有望迎來月度級別修復行情起點，投資者可保持戰略樂觀。

行業方面，兩市436檔破淨股，合計分佈在11個板塊中。其中，工業板塊破淨股數量最多，達105檔，也是唯一一個破淨股數量超過百檔的板塊。

興業證券報告指出，破淨率與大盤走勢相關度高，在市場底部區域時，破淨率會大幅上升，尤其是在市場見底前後，從歷次市場底來看，破淨率中間值為12.02%。

財信證券研報同時指出，從歷史來看，破淨率10%通常都是市場底部信號，當下A股性價比高，中長線資金迎來較佳配置時點。

除了破淨股數量，情緒面、估值、資金等指標，同樣顯示出A股正處底部區域。

其中，情緒面上，中信證券指出，導致投資者保持謹慎的因素主要包括對美國聯準會升息的擔憂，等待升息週期結束，對地緣風險事件的擔憂等。不過，對上述擾動因素的擔憂，在很大程度上已經反映在過去一段時間的拋售行為，及當前低迷的股價上。

中信建投證券同時指出，從當前市場環境與4月底對比來看，當前困擾市場的負面因素並未達到或者超越4月底。從回跌比例和調整天數看，本輪調整也已接近或超過前幾輪水平，回跌幅度足夠，市場後續下跌空間有限。

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