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東莞10年節能 支撐GDP增速

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據廣東省東莞市統計局消息，十年來，東莞市節能降耗成效顯著，以年均1.3%的能耗增速支撐了年均7.5%的國內生產總值（GDP）增速。

中新社報導，十年來，東莞市推進能源供給側結構性改革，實施綠色低碳發展戰略，節能降耗成效顯著。

東莞市統計局公布數據顯示，2021年東莞市能源消費總量比2012年增長12.0%，以年均1.3%的能耗增速支撐了年均7.5%的國內生產總值（GDP）增速。單位GDP能耗比2012年累計降低37.4%，年均下降5.1%。

十年來，東莞不斷加強能源資源開發和基礎設施建設，太陽能利用實現從無到有的新突破，能源供應能力日益增強。2021年，全市發電量為388.64億千瓦時，比2012年增長15.6%。

十年來，「機器換人」「倍增計劃」等系列舉措，助推東莞製造業邁向高端化，形成以電子信息製造業為主導的現代體系。

東莞在經濟規模不斷擴大、產業結構不斷優化的同時，工業內部結構也進一步改善，2013至2021年間，規模以上工業企業單位增加值能耗逐年下降，累計下降50.4%，年均下降7.5%。

廣東

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