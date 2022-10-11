廣西人工林 成陸最大林產地

廣西壯族自治區林業局黨組書記、局長蔡中平9日介紹，廣西人工林面積、國家儲備林建設規模、森林蓄積可採率均居大陸首位，已建成大陸最大木材生產基地。當地將依託西部陸海新通道建設，打造大陸乃至全球主要林產品交易樞紐節點。

中新社報導，廣西官方當天召開的記者會披露，作為大陸南方重要生態屏障，十年來，廣西連續每年植樹造林300萬畝，木材產量年均增長7.1%，以約佔大陸全國5%的林地，生產出了佔全大陸近半的木材。

廣西沿海沿邊，是中國大陸林業開放合作核心區。作為西部陸海新通道重要樞紐，當地將豐富的林業資源、暢通的供應管道、旺盛的市場需求有效銜接，充分利用北部灣國際門戶港、西江內河港、中歐班列等，加強同美洲、非洲、大洋洲和東南亞等木材資源富集地區的聯繫，正加快建設進口木材加工產業園，構建西部沿線進出口木材貿易加工鏈。

官方介紹，廣西同時創新舉辦中國—東協林木展、世界木材與木製品貿易大會，成為林業「雙循環」重要節點，吸引東南亞國家及俄羅斯、加拿大、紐西蘭等國木材貿易企業「掘金」。

當前，廣西壯族自治區人民政府、大陸國家林業和草原局共建大陸首個現代林業產業示範區。蔡中平稱，廣西將加快推動林業綠色產業發展邁出新步伐，壯大生態環保高端家具家居、林漿紙一體化、林業生物醫藥產業，著力優化沿海沿邊進口木材加工帶產業布局。