武漢外貿總額 10年增長1.6倍

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
武漢外貿總額10年實現倍增。圖為去年10月，武漢打通新的江海直達外貿通道。（新華社）
武漢外貿總額10年實現倍增。圖為去年10月，武漢打通新的江海直達外貿通道。（新華社）

9月底，500輛「武漢造」嵐圖FREE汽車從武漢出發運往挪威，首批嵐圖汽車抵達挪威後將於11月交付用戶，標誌著漢產汽車出口邁上新台階。

中新社報導，從傳統整車、零部件銷售到新能源汽車推向海外市場，武漢汽車全產業鏈的出海，是近十年來武漢外貿量質齊升的縮影。

根據武漢商務部門消息，過去十年，「不靠海、不沿邊」的中國大陸內陸城市武漢，進出口額長期保持兩位數高速增長，從1285億元（人民幣，下同）增至3359億元，增長了1.6倍，佔全省比重超過60%，外貿規模實現翻番（倍增）。

武漢市商務局局長余力軍介紹，十年間，武漢外貿主體從1802家發展到3656家，累計與220多個國家和地區建立了貿易往來。出口產品從「一爐鋼」到「一束光」，從「鋼筋鐵骨」到「光芯屏端網」。同時，功能齊全、水鐵空全面開放的立體化開放通道體系初步建成。

2020年5月，霍尼韋爾新興市場總部落戶武漢，這是武漢疫後重振階段設立的首家世界500強。據介紹，目前在武漢投資的世界500強企業達309家，累計設立外資企業7578家，外資企業在產業提能、技術提升、管理提質和擴大就業等方面作出了積極貢獻。

不僅如此，十年間，武漢對外合作不斷縱深拓展。據統計，目前武漢在境外64個國家投資企業達339家，在一帶一路沿線投資項目94個。服務外包產業規模從不足5億美元提升至43億美元，服務貿易發展規模穩居大陸中部第一。

「十年前，漢口北還是一個傳統的內貿市場，鮮有外商入境採購，到2021年底，漢口北出口總額已超過700億元，年均增長45%。」漢口北進出口服務有限公司總經理徐建峰介紹，近年來，在市場採購貿易的帶動下，漢口北在大陸率先探索了「市場採購+跨境電商+外綜服+海外倉」外貿新業態融合發展模式。

截至目前，漢口北已有2000多家市場商戶備案外貿出口，160多家出口企業入駐。2021年，中指研究院發佈的中國大陸綜合商貿市場排行榜TOP10，漢口北國際商品交易中心名列第二，僅次於義烏國際商貿城。

華中科技大學經濟學院教授徐長生表示，武漢位於中國大陸主要經濟區的幾何中心，是長江黃金水道和南北交通大通道的中心樞紐，得「中」獨厚的區位及產業基礎、人才資源、開放平台、科技創新優勢明顯，形成輻射全國的超大規模市場，而且還能堅持內引外聯、雙向開放，形成參與國際合作和競爭的比較優勢。

武漢 挪威

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