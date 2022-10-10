大陸晶片股下跌 此前美國收緊對中國出口晶片規定

中國大陸半導體類股下跌，此前美國對中國大陸獲取美國技術施加新的限制，在財報季令人失望開局之上又潑下冷水，引發外界對半導體行業下滑趨勢遠未結束的擔憂。

據彭博社報導，領頭羊中芯國際星期一（10月10日）在香港市場一度下跌5.2％，為8月15日以來最大盤中跌幅。費城半導體指數10月7日下跌6.1%，為近一個月來最大漲幅。

華虹半導體和復旦微電在香港均大跌8％以上。韋爾股份在上海股市一度下跌6.7％。

美國的措施包括限制出口用於人工智能和超級計算的某些類型的晶片，以及對任何中國大陸公司出售半導體設備的更嚴格規定。另外，美國還把更多中國公司加入「未經核實名單」，意味著美國供應商在向這些實體銷售技術方面將面臨新的障礙。

中國大陸外交部發言人毛寧上週在例行記者會上指出，美國出於維護科技霸權的需要，濫用出口管制措施，對中國大陸企業進行惡意的封鎖和打壓。