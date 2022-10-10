掌管營收近三分之二的華為高管丁耘長跑28公里後猝死

酷愛慢跑的華為核心高管丁耘日前在長跑28公里後猝死，引發關切，網友並關注中老年人跑馬拉松的問題。

上游新聞報導，10月7日假期最後一天晚上，華為發訃告表示：公司監事會副主席丁耘先生，因突發疾病，於10月7日凌晨不幸去世，享年53歲（1969 ~2022）。華為離職人員協會組織「華友會」會長俞渭華在社交媒體上表示，丁耘是在跑了28公里後，因為心臟問題就沒再醒過來。

丁耘是華為的核心高管之一，生前執掌的兩大業務營收占華為營收近三分之二。據華為官網資訊，丁耘畢業於東南大學，碩士。1996年加入華為，歷任公司產品線總裁、全球解決方案銷售部總裁、全球Marketing總裁、產品與解決方案總裁等。現任公司監事會副主席、總幹部部部長、企業BG總裁、運營商BG總裁。

騰訊網報導，近年長跑、馬拉松的愛好者越來越多，很多人在微信朋友圈裡總聽說有人長跑後猝死，而且有兩個特點：一是男性、二是50歲左右。

報導引述倫敦馬拉松賽據，倫敦馬從1981年開始舉辦，如今每年有3萬多人參加。2007年發表的一份研究表明，倫敦馬拉松自舉辦以來，累計有65萬參賽者，總死亡發生率為1/65000，心臟猝死發生率為八萬分之一，以此論證跑完馬拉松之後出現不幸的事件，不是非常罕見的事。

這個死亡率是個什麼概念呢？它是騎自行車的3至4倍，但沒有駕乘機動車後死亡的風險高！

報導稱，馬拉松的參賽者主要在20-55歲之間。本來年齡越大，身體就越容易出狀況，所以，50歲左右的人在比賽之後，也自然更容易出事。

在一份對54.8萬馬拉松參試者的調查中，13個出事的男性參賽者，有11個都在39歲以上。而這份調查也顯示，男性參賽者出事的風險，是女性的5.7倍：每10萬完成比賽的人中，男性有3.4人出事，女性有0.6人出事。證明50歲左右的男性在跑馬拉松之後容易出事。

報導說，長跑和馬拉松都是高強度運動，都會增加心原性猝死和心肌梗死的風險，雖然風險很低，也必須重視。長跑者必須有合理的訓練，同時量力而為，也要進行心血管疾病風險的篩查。

相比之下，適量運動能夠顯著提高心肺功能，也能降低心血管疾病的發生率和全因死亡率。不能因為長跑和高強度運動帶來的風險，就產生對運動的恐懼，將運動清零。適當的運動，不但可以減少癌症、心血管死亡的風險，還可以減少老年癡呆的風險。

報導強調，年紀大了，即便不能跑，但還是可以走。最怕的就是被圈養，過著飯來張口的日子。