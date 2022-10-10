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iPhone14Plus被微博熱蒐指年度最不保值的手機

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
iPhone14 Plus星期五（10月7日）正式在中國發售，被大陸網友評為「年度最不保值的手機」。（圖／路透社）
iPhone14 Plus星期五（10月7日）正式在中國發售，被大陸網友評為「年度最不保值的手機」。（圖／路透社）

美國蘋果公司九月推出的最新型手機iPhone14 Plus，在中國大陸一經上市立刻破發，被大陸網友指「年度最不保值手機」。有關消息星期天（9日）登上了中國社交媒體微博的熱搜榜。

上海證券報》報導，iPhone14 Plus星期五（10月7日）正式在中國發售，依據不同配置，官方售價在6999至9699元（人民幣，下同）。但iPhone14 Plus明顯遇冷，第三方渠道報價顯示，該機型一經上市立刻破發。

據報道，與官網售價相比，iPhone14 Plus 128G版本市場價格要便宜400元左右，512G版本更是驟降超千元。同時蘋果官網顯示，iPhone14 Plus目前發貨時間是三個工作日，庫存較為充足。

有分析人士表示，iPhone14 Plus誠意不足，不具備iPhone14的價格優勢，也沒有iPhone14 Pro的特色升級，在同等預算下競爭力不敵iPhone13 Pro。

在發售之前，iphone14 plus就被冠上「年度最不保值手機」的稱號。研究機構sellcell分析了40餘家回收商平均換購價值，認為相比去年同時段，iphone14和iphone14 plus在保值方面表現不佳，前者貶值率達38.4%，後者貶值率達38.6%，為近兩年最高。而去年的iphone13貶值率僅18.2%，iphone13 mini同期貶值率為20.3%。

另一方面，iphone14 plus被指是年度最不保值手機的消息，星期天也登上微博熱搜。有大陸網友認同此事並說道：「確實不值錢呀，同樣是滿血版A15了相比於iPhone13 Pro Max沒有長焦鏡頭、120Hz高刷、續航方面也沒有優勢，有這錢買個iPhone13 Pro Max不香麼」、「其實兩款就夠了，14+14pro max」。

也有網友說：「我一直搞不懂手機保值這玩意有啥用？賣二手少虧點？買都買了還在意什麼保值不保值，好用就行，除非經常換新，每次都是賣二手在加一些錢換新款。」

根據《上海證券報》，銷量上的冷熱反映到了生產端，蘋果或為此調整生產線。報導引述天風國際證券分析師郭明錤說，蘋果已要求代工廠鴻海將iphone14、14 plus產線轉換為iphone14 pro、14 pro max產線。依照產線轉化率，等於2022年四季度14pro系列出貨率增加約10%。

郭明錤對蘋果今年銷量保持樂觀。他表示，iphone14和14 plus的需求的確明顯低迷，但iphone14 pro和14 pro max以及降價的iphone13訂單增加，這應該能抵消iphone14和14 plus潛在的砍單。

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