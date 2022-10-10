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中國矽料價格暴漲 三部門集體約談多晶矽骨幹企業

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸太陽能多晶矽價格創10年新高，3相關主管部門集體約談了幾家多晶矽骨幹企業。（新華社）
中國大陸太陽能多晶矽價格創10年新高，3相關主管部門集體約談了幾家多晶矽骨幹企業。（新華社）

中國大陸太陽能多晶矽價格創10年新高，相關主管部門集體約談了幾家多晶矽骨幹企業。

中國大陸工信部網站星期天（10月9日）下午發佈消息，根據工信部、市場監管總局、國家能源局（下稱三部門）聯合印發的《關於促進太陽能產業鏈供應鏈協同發展的通知》有關要求，為深入引導太陽能產業上下游協同發展，三部門有關業務司局在組織開展太陽能產業鏈供應鏈合作對接的基礎上，近期集體約談了部分多晶矽骨幹企業及行業機構，引導相關單位加強自律自查和規範管理。

三部門有關司局負責人說，近期中國太陽能產業部分環節產品價格持續急劇上漲，引發產業鏈供應鏈劇烈震盪，其中既有國際貿易環境複雜、新冠疫情反覆衝擊、下游需求大幅增長、各環節建設週期差異等原因，也有部分企業炒作哄抬價格、個別從業者囤積居奇等因素。

另據澎湃新聞引述業內知情人士消息，此次約談頭部多晶矽企業均在列，「未來多晶硅價格或有一定程度走低。」另一位行業人士則稱，中國多晶矽產能排名前五的企業中的至少三家參與了約談。

高純多晶矽是太陽能產業鏈的核心基礎原料。自2020年下半年以來，受市場需求持續旺盛、產業鏈供給彈性不足等因素影響，太陽能上游多晶矽價格從最低不足6萬元人民幣/噸，大幅上漲。2021年底短暫回落後，2022年又重拾漲勢，截至目前已超過30萬元/噸。

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