臨20大 大陸多地疫情形勢險峻 呼和浩特宣布全城不進不出

再一周中共舉行廿大，但多地疫情持續增加，形勢險峻。北京近期新增本土55例，上海長假期間新增本土70例，內蒙古呼和浩特本輪疫情累計報告本土感染者逾2800例，呼市最新通報，全城「不進不出」。

內蒙古呼和浩特市連日來每日新增4丶5百例，本輪感染者已逾2800例，鑑於當前疫情的嚴峻性，為進一步防範疫情通過公路交通傳播擴散，呼市宣布自10月11日零時起，呼和浩特市以外的車輛及司乘人員原則上禁止進入我市。居住在呼和浩特的居民暫緩返呼，待疫情形勢平穩後有序返回，所有需途經呼市的車輛請繞行。

所有貨車及司乘人員入呼後，點對點閉環運輸，貨車司乘人員全程不下車、不接觸，貨物即裝（卸）即走，在市域內不得隨意停靠。

在北京，北京今早通報10月9日0時至24時，新增13例本土確診病例和3例無症狀感染者。北京防控部門昨天（9日）通報，北京近期已新增39例感染者，多名京外輸入病例未嚴格遵守抵京後7天內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所等防疫規定，導致大量人員作為風險人員被管控，增加了疫情防控成本。當前，北京疫情防控形勢嚴峻複雜，「外防輸入、內防反彈」壓力持續增加。

在上海，上海今天通報10月9日0—24時，又新增本土新冠肺炎確診病例3例和無症狀感染者31例。上海在十一假期期間，已新增本土感染者70例，絕大多數與外省疫情溢入關聯。