陸10年來GDP能耗 年均降3.3%

大陸國家統計局8日發布中共十八大以來經濟社會發展成就系列報告顯示，2021年，大陸單位國內生產總值（GDP）能耗比2012年累計降低26.4%，年均下降3.3%，相當於節約和少用能源約14億噸標準煤。

新華社報導，報告顯示，大陸能源生產結構加速轉變，清潔能源占比持續提升。2021年非化石能源發電裝機首次超過煤電，裝機容量達到11.2億千瓦，占發電總裝機容量的比重為47%。水電、風電、太陽能發電裝機均超過3億千瓦，連續多年穩居世界首位。

天然氣、水電、核電、新能源發電等清潔能源在能源生產結構中的占比持續上升。2021年，天然氣占一次能源生產總量的比重達6.1%，比2012年提高2個百分點，一次電力及其他能源比重上升到20.3%，提高9.1個百分點；而原煤比重為67%，較2012年下降9.2個百分點。

能源消費清潔低碳加快推進。2021年，煤炭占能源消費總量的比重由2012年的68.5%降低到56%，下降12.5個百分點；石油占比由17%上升到18.5%，提高1.5個百分點；天然氣占比由4.8%上升到8.9%，提高4.1個百分點；一次電力及其他能源占比由9.7%上升到16.6%，提高6.9個百分點。

人均用能水平不斷提高。2020年，大陸人均能源消費量3531千克標準煤，比2012年增長18.9%，年均增長2.2%。民生用能保障有力。2020年，大陸人均生活用能456千克標準煤，比2012年增長46.2%，年均增長4.9%；人均生活電力消費量年均增長7.3%，人均生活天然氣消費量年均增長8.1%。

根據報告，2021年，大陸能源消費總量52.4億噸標準煤，比2012年增長30.4%，以年均3%的能耗增速支撐了年均6.6%的GDP增速。