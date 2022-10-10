車市回暖 第3季新註冊629.5萬輛

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸汽車保有量達3.15億輛，連續三個月新增量超200萬輛。圖為上汽集團臨港乘用車工廠，作業員在檢查汽車裝配好的配件。（香港中通社）
大陸汽車保有量達3.15億輛，連續三個月新增量超200萬輛。圖為上汽集團臨港乘用車工廠，作業員在檢查汽車裝配好的配件。（香港中通社）

根據大陸公安部消息，據最新統計，截至2022年9月底，大陸全國機動車保有量達4.12億輛，其中汽車保有量3.15億輛，第三季度汽車保有量月均新增量明顯高於上半年，連續三個月新增量超200萬輛。

新華社報導，2022年前三季度，大陸全國新註冊登記機動車保有量2621萬輛，其中汽車保有量1740萬輛。隨著汽車產業復工復產、汽車消費市場逐步回暖，7月以來，汽車新註冊登記量連續3個月超過200萬輛。第三季度汽車新註冊登記量達629.5萬輛，比去年同期增加25.4萬輛，第三季度月均新註冊登記量達209.8萬輛，明顯高於上半年月均185.1萬輛。

截至9月底，大陸全國新能源汽車保有量達1149萬輛，佔汽車保有量的3.65%。今年前三季度，大陸全國新註冊登記新能源汽車371.3萬輛，同比增加184.2萬輛，增長98.48%，佔汽車新註冊登記量的21.34%。第三季度，新註冊登記新能源汽車達149.5萬輛。

大陸全國機動車駕駛人數量達4.99億人，其中汽車駕駛人數量為4.61億人，佔駕駛人總數的92.46%。

截至9月底，大陸全國有82個城市汽車保有量超過100萬輛，38個城市汽車保有量超過200萬輛，21個城市汽車保有量超過300萬輛。北京汽車保有量超過600萬輛，成都、重慶汽車保有量超過500萬輛，蘇州、上海、鄭州、西安、武漢汽車保有量超過400萬輛。

此外，前三季度二手車市場保持活躍，機動車轉讓登記量達1640萬筆，在異地直接辦理交易登記的二手小客車達257.5萬輛。前三季度，大陸全國網上辦理補換領駕駛證行駛證、發放臨時號牌等業務6799萬次。

公安 北京 上海

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