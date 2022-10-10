陸成品油調價 本輪可能擱淺
新一輪成品油調價窗口即將於10日開啟。根據大陸國家發展改革委價格監測中心消息，綜合多家機構分析預測情況，本輪國際原油平均價格和上輪相比略有下降，再考慮匯率變動因素，預計在本輪成品油調價窗口，調價「擱淺」的可能性較大。根據現行石油價格管理辦法，此次調價若「擱淺」，未調金額將納入下次調價時累加或衝抵。
新華社報導，大陸國家發展改革委價格監測中心國際價格監測處處長趙公正分析說，近期，主要受歐佩克（OPEC）與非歐佩克產油國決定大幅減產200萬桶/日等因素影響，國際市場原油期貨價格連續5個交易日上漲。
10月7日，紐約WTI、倫敦布倫特原油期貨價格分別為每桶92.64美元、97.92美元，與9月30日相比分別上漲了13.15美元、9.96美元，漲幅分別為16.54%、11.32%。受此影響，國際原油10日移動平均價格從月初的低點開始回升，和前10日移動平均價格相比，降幅在逐漸收窄。
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