廣州推48條措施 落實南沙方案

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

為落實大陸國務院印發的《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》（南沙方案），廣州海關10月8日發布48條支持措施，促進粵港澳大灣區要素便捷流動，其中包括爭取遊艇自由行政策落地南沙、給予科研人員通關便利等6項措施。

中新社報導，在促進大灣區要素便捷流動方面，廣州海關從五個方面推出一系列措施：支持跨境科研物資自由流動、便利粵港澳三地人員往來、促進口岸物流多維發展、助力國際分撥中心融合發展、支持中歐班列快速發展。

據瞭解，廣州海關試點開展跨境科研用物資正面清單、生物醫藥研發用物品進口「白名單」制度，推廣進境動物源性生物材料檢疫監管便利措施，允許指定隔離場使用證在有效期內多次使用，允許免於提供國外官方檢疫證書。對港澳科研機構因科研、測試、認證檢查所需的產品和樣品，加快驗放。

廣州海關還將對享受高層次留學人才和海外科技專家待遇的進出境科研人員及其行李物品，給予通關便利；配合地方政府爭取遊艇自由行政策全面落地南沙；提升智能通關水平以支持南沙客運港拓展航線；支持探索在南沙公立醫院開展跨境轉診合作；加強與深圳、拱北等口岸海關的信息共享，促進入境旅客高效通關；推進海關健康申報信息納入廣東省「粵康碼」、香港「港康碼」轉碼範圍，實現疫情聯防。

據廣州海關副關長陳針介紹，廣州海關將加強粵港澳三地規則銜接，推進跨境貿易便利專項行動措施常態化，推廣應用進口貨物電子提貨單、設備交接單，實現全流程無紙化；在南沙試點對農產品、食品以外的部分法檢商品檢驗實施採信等。

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