電影類型多元 陸十一票房達14.96億

大陸國家電影局8日發布數據，2022年10月1日至7日，大陸十一檔票房達14.96億元（人民幣，下同）。其中，影片《萬里歸途》以10.23億元的票房成績，成為今年十一檔的票房冠軍。《平凡英雄》《哥，你好》《新大頭兒子和小頭爸爸5：我的外星朋友》《新神榜：楊戩》《鋼鐵意志》分列2至6位。

新華社報導，此前，《我和我的祖國》《我和我的家鄉》《長津湖》三部影片分別成為2019年、2020年、2021年十一檔票房冠軍，今年《萬里歸途》的登頂，意味著新主流電影已連續四年領跑十一檔票房。

「這種久違的觀影體驗太讓人激動了，這部關乎同胞命運的影片情節超出預想，特別吸引人。」「80後」觀眾范藝這樣表達自己觀看《萬里歸途》的感受。

中國電影評論學會會長饒曙光認為，《萬里歸途》從題材、類型到敘事風格，都非常獨特，對觀眾產生了強大的吸引力。「這部電影既有強情節推進，又富有懸念，讓觀眾產生共情、共鳴、共振。」他說。

人物塑造成為今年十一檔新主流電影的一抹亮色。

有專家認為，《萬里歸途》之所以能吸引觀眾，離不開影片中幾位外交官形象的成功塑造。「年長一些的宗大偉、年輕的成朗，這兩個人物很快立了起來。他們都非常富有個性特點，而且都不算完美，但正是這樣的凡人英雄，讓故事更加真實可信，更催人淚下。」上海大學上海電影學院教授劉海波說。

此外，講述接力救治新疆斷臂男孩故事的《平凡英雄》和以1948年東北鋼鐵工業生產為背景的《鋼鐵意志》也塑造了一些過去銀幕上較少見到的人物形象。

「從題材到表演，新主流電影越來越具有藝術張力，完成度也越來越高。」饒曙光說。

今年的十一檔還有動畫片、冒險片等不同類型影片，既豐富了電影市場，又滿足了觀眾多樣觀影需求。

近年來，動畫片一直是節假日期間滿足家庭觀影需求的「常客」。熟知的動畫形象和新故事、新元素相「碰撞」，在故事表達上不斷突破，擁有著穩定的票房表現。這個十一檔，陪伴眾多少年兒童成長的「大頭兒子」和「小頭爸爸」又出新作《新大頭兒子和小頭爸爸5：我的外星朋友》，通過家庭元素與航天題材的融合，啟迪孩子們的航天夢。

還有幾部暑期檔、中秋檔影片「餘熱未消」，順延到十一檔。動畫電影《新神榜：楊戩》、喜劇電影《哥，你好》《獨行月球》《還是覺得你最好》等，憑藉前期積累的良好口碑，發揮出長尾效應，在十一期間也取得了不錯的票房成績。

從暑期檔91.35億元，到十一檔14.96億元的票房成績，一段時間以來，面對疫情影響，大陸電影市場展現出強大的發展韌性。