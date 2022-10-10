百城新房均價連3跌 金九不旺

中國大陸樓市傳統旺季「金九」收官，但樓市仍處於探底階段，未現明顯反彈。

中新社報導，中指研究院日前發布的數據顯示，2022年9月，中國大陸百城新建住宅均價為每平方公尺16200元人民幣，環比下跌0.02%。這是百城新建住宅價格環比連續第3個月下跌。三季度百城新房價格累計下跌0.03%。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜8日在一場月度房地產形勢分析會上表示，總體來看，百城新房價格持續下跌，儘管月度跌幅並不大，但反映出房地產市場預期依然偏弱。2022年前三季度，百城新建住宅價格累計上漲0.12%，漲幅為2015年以來同期最低水平。

二手房價調整時間更長。該機構數據顯示，截至9月份，百城二手房價已連續5個月環比下跌。受經濟下行壓力加大、多地疫情反覆等因素影響，5月以來百城二手住宅價格月度環比持續下跌，且跌幅逐步擴大。

不過，9月份，房價下跌的城市數量有所減少。9月份，百城中，有56個城市新房價格環比下跌，較上月減少13個；71個城市二手房價下跌，較上月減少3個。

從成交數據來看，陳文靜透露，2022年1-9月份，大陸重點100城新建商品住宅成交規模為近幾年同期最低水平，同比下降近四成。其中，三季度成交面積為近幾年同期最低水平。據初步統計，9月份重點城市成交面積環比略有增長，同比下降23%左右，「金九」依然呈現旺季不旺的趨勢。