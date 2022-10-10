跨境金融平台 企業受惠初顯

打破資訊壁壘，在涉外企業融資需求與銀行金融服務之間架起一座「資訊橋」——由大陸國家外匯管理局搭建的跨境金融服務平台，服務實體經濟效果初顯。

新華社報導，大陸國家外匯管理局日前披露的數據顯示，截至2022年9月底，跨境金融服務平台已推出6個融資類應用場景和3個外匯業務便利化類應用場景，服務企業逾7萬家，企業累計融資金額超過2000億美元、付匯金額超過6700億美元。

「出口應收帳款融資」「企業跨境信用信息授權查證」「出口信保保單融資」……2017年開始，大陸國家外匯管理局積極研究利用區塊鏈技術搭建跨境金融服務平台，通過分布式帳本的不可篡改、數位簽名和多方共識等技術特點，實現政府部門、銀行、保險公司、企業等多方資訊共享，並以出口應收帳款融資為切入點，陸續推出6個融資類應用場景，受到市場各方歡迎。

截至2022年9月底，在融資類應用場景中，參與的法人銀行300多家，服務企業超過1.6萬家，其中涉外收支年規模小於3000萬美元的中小微企業佔比約75%。

在融資類應用場景逐步推廣的過程中，大陸國家外匯管理局還結合放管服改革要求，在跨境金融服務平台上陸續推出3個外匯業務便利化類應用場景，提升企業外匯服務體驗，取得了不錯的效果。

截至2022年9月底，僅「服務貿易稅務備案電子化銀行核驗」應用場景參與的法人銀行就達500多家，服務企業超過5.4萬家，核驗電子稅務備案表超過17萬張。

大陸國家外匯管理局相關部門負責人介紹，跨境金融服務平台助力提供便利的真實性核驗手段，簡化銀行手工核對、現場核查等複雜流程，提高資金週轉速度，同時提供豐富的跨境信用信息，為銀行向企業授信提供了真實可信的數據參考，提升了中小微企業融資效率和成功率。

資訊互聯也提升了金融機構辦理相關業務的積極性，進一步激發了銀行創新融資產品服務企業的潛力。部分銀行利用跨境金融服務平台數據資源，推出具有自身特色的融資產品。