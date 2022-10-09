綁定華為賣爆 AITO問界汽車9月銷量大增近六倍

深度綁定華為的AITO問界新能源車銷量大增，賽力斯集團9日發布產銷快報，9月新能源汽車銷量達到1萬7,596輛，年增341.33%；其中，掛上AITO問界品牌的新能源汽車9月銷量就有1萬142輛，年增598%。

澎湃新聞報導，賽力斯作為目前唯一的華為智選車企，堪稱含“華”量最高的一家車企。目前華為與車企的合作方式共有三種：最淺層的就是以普通零部件供應商身份參與，販賣華為的鴻蒙作業系統、網域控制器等零配件；最常被提及的是Huawei inside（HI），車企搭載華為全棧智慧汽車解決方案，由華為和車企聯合開發，例如與北汽極狐、阿維塔、廣汽的合作。

華為與車企綁定最深的是智選車模式，華為會深度參與到整車設計和定義環節，同時提供華為門市銷售通路，這也正是賽力斯和華為合作的方式。

對於賽力斯，華為也毫不吝嗇，問界系列共有三款車型：增程式問界M5、問界M7，以及剛剛發佈的純電版問界M5，均進入華為的線上、線下通路進行銷售，每款車的發佈都由華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU CEO余承東親自站台吆喝，在純電版問界M5發佈會上，余承東直接叫板特斯拉Model Y，直言“問界M5 EV駕乘體驗遙遙領先Model Y”。

從賽力斯近期大刀闊斧地產能擴張也不難看出，傍上華為之後，賽力斯對未來銷量也有著很高的預期。

賽力斯官方日前公告，公司擬在重慶市兩江新區投資建設的新能源汽車升級項目預計2023年9月30日建成，賽力斯新能源汽車升級項目將入駐重慶兩江新區龍興智慧網聯新能源汽車產業園，同時，賽力斯需要投資人民幣15億元用於購買相關設備及租賃後者相關設施及設備，分階段向新能源汽車升級項目導入智慧電動汽車產品。重慶兩江新區管委會則負責汽車產業園的廠房、基礎設施、相關設備等投資建設，園區占地約2700畝。

同時，賽力斯也開始向新能源車產業鏈上游延伸。9月20日，賽力斯公告稱，出資2000萬元與控股股東小康控股等簽署合夥協定參投PE，認繳比例3.62%。投資重點為新能源產業鏈上下游優質標的企業，對尤其是新能源（智慧網聯）汽車、氫能、儲能等重點領域在內的成長期、成熟期企業進行股權投資。

採用Huawei inside（HI）模式的阿維塔和北汽極狐雖然也都不斷高調宣傳自己與華為的親密關係，在新車發佈中也拉華為來站台，但這兩家車企的銷量表現跟AITO問界比就相形見絀了。

阿維塔由長安汽車、華為、寧德時代共同打造，長安汽車與寧德時代分別為第一大、第二大股東，華為並未對其持股。

其首款車型阿維塔11於今年8月正式上市，並將於年內開啟交付。阿維塔方面稱，該車型搭載Huawei inside（HI）華為全棧智慧汽車解決方案，由華為和阿維塔聯合開發。

不過，上市後的阿維塔11並未能像賽力斯那般風光，開放預定一個月後，僅收穫2萬訂單。相比之下，問界M7發佈後，僅用2小時就實現了訂單破萬。

阿維塔也沒像AITO問界那樣在消費者心目中成為“華為的車”。在購買AITO問界的消費者中，有不少人會把“賽力斯”車標去掉，換成了“HUAWEI”，可見華為的號召力之強。

業內普遍認為，華為與車企的合作中，哪一方佔據主導權極大影響著汽車銷量。作為成熟老牌車企，長安和北汽希望沾上華為的名氣，但不願丟了“靈魂”。而賽力斯與華為的合作模式中，華為雖然“不造車”，但掌握了主導權，賽力斯還被外界戲稱“代工廠”。